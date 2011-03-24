Во Львовской области бешеный кот покусал трех человек

В Перемышлянском районе Львовской области бешеный кот покусал трех жителей села Любешка.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области, 23 марта, в 17.00, поступила информация о том, что 19 марта в с. Любешка Перемышлянского района кот покусал 14-летнего местного жителя и 20 марта этот же кот в с. Любешка покусал 74-летнего пенсионера и его 30-летнего сына.

О данном происшествии был проинформирован Бибрский участок ветеринарной медицины.

23 марта лабораторией управлением ветеринарной медицины во Львовской области у кота было подтверждено диагноз – бешенство, информирует пресс-центр.

С пострадавшими лицами, которых покусал кот, проводятся лечебные мероприятия по недопущению распространения инфекции.