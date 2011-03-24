Киев: погибшему от удара кирпича прохожему было до 30 лет

На Майдане Незалежности в Киеве в результате обрушения кирпичной кладки с балкона гостиницы «Казацкая» смертельно травмирован мужчина.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, инцидент произошел сегодня в 10.10.

В пресс-службе Главного управления МЧС Украины в Киеве уточнили, что на восьмом этаже 9-этажного здания на улице Михайловской, 1, построенного в 1983 году, обвалился фрагмент кирпичной стены недействующего балкона. Он упал на пешеходную зону.

Погибший - мужчина в возрасте до 30 лет - находился на тротуаре возле гостиницы.

Причины обрушения выясняются.

На месте происшествия работают правоохранительные органы и оперативная группа ГУ МЧС в городе Киеве во главе с руководителем Александром ТОПОЛОВЫМ.