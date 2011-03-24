В центре Киева с 9-го этажа упал кирпич и убил прохожего
11:25, 24 марта 2011Новости регионов
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Обрушение балкона готеля «Казацкий»
На Майдане Незалежности в Киеве в результате обрушения кирпичной кладки с балкона 9-го этажа гостиницы «Казацкий» смертельно травмирован мужчина, который проходил рядом.
Как сообщили УНИАН в Главном управлении МВД в Киеве, инцидент произошел сегодня в 10.10.
Сейчас на месте происшествия работают оперативные группы милиции, МЧС.
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