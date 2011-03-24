В Ивано-Франковске повышена плата за питание в детсадах

Ивано-Франковский городской совет повысил размер платы для родителей за питание детей в коммунальных дошкольных учебных заведениях.

Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковском городском совете.

В частности, плата повышена на 1,8 грн., - с 6,20 грн. до 8 грн. - за одно посещение на день для детей в возрасте от трех до семи лет, и на 1,25 грн. - с 4 грн. до 5,25 грн. - за одно посещение на день для детей от одного до трех лет.

В то же время городской совет освободил от платы за питание детей льготных категорий, а плата за питание для детей из многодетных семей составляет 50% утвержденной суммы.

По информации Управления образования Ивано-Франковского горисполкома, родители платят лишь половину суммы, необходимой для питания детей в дошкольных заведениях, вторую половину выделяет для этих целей городской бюджет.

Справка УНИАН. В 2011 году Ивано-Франковский горсовет предусмотрел 6,07 млн. грн. на питание детей в дошкольных учебных заведениях. В настоящее время в 27 дошкольных заведениях города насчитывается более 7 тыс. детей.