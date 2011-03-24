Днепропетровщина: с дрейфующей льдины спасены 13 рыбаков
09:47, 24 марта 2011Новости регионов
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В Днепропетровской области с дрейфующей льдины спасены 13 рыбаков.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел вчера, 23 марта, вблизи села Домоткань Верхнеднепровского района.
В 18.35 в результате отрыва прибрежного льда на реке Днепр на дрейфующей льдине (около 200 м от берега) оказались 13 рыбаков, которые самостоятельно не могли добраться до берега. В 19.30 спасатели с помощью плавсредств сняли рыбаков с льдины и доставили на берег.
Координацию спасательных работ осуществляла оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.
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