Днепропетровщина: с дрейфующей льдины спасены 13 рыбаков

В Днепропетровской области с дрейфующей льдины спасены 13 рыбаков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, инцидент произошел вчера, 23 марта, вблизи села Домоткань Верхнеднепровского района.

В 18.35 в результате отрыва прибрежного льда на реке Днепр на дрейфующей льдине (около 200 м от берега) оказались 13 рыбаков, которые самостоятельно не могли добраться до берега. В 19.30 спасатели с помощью плавсредств сняли рыбаков с льдины и доставили на берег.

Координацию спасательных работ осуществляла оперативная группа Главного управления МЧС в Днепропетровской области.