Фонд Ахметова выделил на борьбу с туберкулезом в Киеве $1 миллион

В 2011 году на борьбу с эпидемией туберкулеза в Киеве фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» выделил более миллиона долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил директор фонда Анатолий ЗАБОЛОТНЫЙ на пресс-конференции, посвященной открытию фотовыставки ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

«Фонд определил Киев как один из пилотных регионов по борьбе с эпидемией туберкулеза. Деньги будут потрачены на то, чтобы сделать все максимально возможное для пациентов. Здесь будут три главные составляющие – обученные врачи, качественная диагностика и качественное лечение. Ведь лучшая профилактика туберкулеза – обычное лечение. Это известная, давно принятая формула, которая действует на 100%», - отметил А.ЗАБОЛОТНЫЙ.

Он подчеркнул, что фонд планирует обучить 50 врачей, средний медперсонал, медсестер Красного Креста. «Будет также закуплено оборудование для лабораторий второго и третьего уровней, будет проведена оптимизация лабораторий. Для нас принципиально важно, чтобы лаборатории работали по максимуму, с максимальной загрузкой, чтобы там работал обученный персонал, чтобы лаборатории работали под внешним контролем и по международным стандартам. Все это для нас принципиальный момент», - сказал директор фонда.

По словам А.ЗАБОЛОТНОГО, планируется также усилить инфекционный контроль в больницах, чтобы пациенты не заражались друг от друга, что сегодня происходит довольно часто. "Мы хотим изменить печальную статистику, когда заражается медперсонал, чтобы эти показатели равнялись нулю", - сказал А.ЗАБОЛОТНЫЙ.