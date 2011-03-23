Сумщина: водитель-россиянин сбил местного жителя

В Сумской области произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

Как сообщили УНИАН в Секторе связей с общественностью Управления ГАИ в Сумской области, в пгт Краснополье автомобиль совершил наезд на пешехода на проезжей части. От полученных телесных повреждений 69-летний мужчина умер на месте происшествия, а водитель скрылся с места ДТП.

Работники ГАИ через несколько часов установили причастный к аварии автомобиль ВАЗ-21120 и его владельца - гражданина России, который пересек госграницу через КПП «Покровка» для частной поездки в с. Угроеды Сумской области.

Согласно результатам медицинской экспертизы, и водитель, и пешеход находились в состоянии алкогольного опьянения.