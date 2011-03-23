Разыскивают детей, спасенных в январе на реке Кошевой

Управление МЧС в Херсонской области разыскивает двух детей, спасенных в январе на реке Кошевой.

Как сообщает пресс-служба областного УМЧС, на реке Кошевой в Херсоне 28 января с. г. 18-летний житель Херсона Евгений АЛЕКСАНДРОВ спас тонувших в воде двух мальчиков в возрасте, примерно, 6 и 9 лет. Дети сообщили, что живут в районе Жилпоселка и, сев на маршрутный автобус №29, самостоятельно отправились домой.

УМЧС в Херсонской области сейчас разыскивает спасенных детей: информация о спасенных детях нужна для того, чтобы оформить документы на участие Е.АЛЕКСАНДРОВА во Всеукраинской акции "Герой-спасатель 2011 года".

УМЧС просит всех, кто знает какие-либо подробности этого инцидента, обратиться к спасателям по телефону 42-27-01.