Херсонщина: в автомобиле погиб 4-летний мальчик

В Херсонской области вследствие пожара в автомобиле погиб 4-летний ребенок.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, трагедия произошла 22 марта в селе Преображенка Чаплинского района.

В результате короткого замыкания электросети в салоне автомобиля ВАЗ-21013 вспыхнул пожар. Получил ожоги головы мальчик 2008 года рождения. Ребенок скончался во время транспортировки в больницу.