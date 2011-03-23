Евпатория: мужчина упал с пятого этажа и погиб

В Евпатории при попытке задержания сотрудниками милиции мужчина упал с пятого этажа дома и разбился насмерть.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе крымского управления МЧС.

Информация о происшествии поступила к спасателям от дежурной «скорой помощи». Погиб мужчина 1973 года рождения.

Обстоятельства смерти устанавливаются.

Пресс-служба крымского Управления МВД информацию пока не комментирует.