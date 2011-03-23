В Крыму пьяный отец убил 6-месячного сына
11:18, 23 марта 2011Новости регионов
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Швырнул плачущего ребенка на диван
В Красноперекопском районе Крыма нетрезвый отец убил 6-месячного сына.
Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в АРК, трагедия произошла 8 марта в одном из сел.
Нетрезвый мужчина швырнул плачущего ребенка на диван. Мальчик, ударившись о спинку, упал на пол. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в реанимационное отделение больницы. О случившемся медики сообщили в милицию.
Через сутки ребенок умер в больнице. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в результате разрыва печени, перелома ребер, ушиба внутренних органов.
Отец мальчика арестован. Возбуждено уголовное дело по ст. 119 ч. 1 (убийство по неосторожности).
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