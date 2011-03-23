Психоневрологическому интернату поставляли некачественный уголь

В Крыму возбуждено уголовное дело по факту завладения фирмой 1 млн. грн. бюджетных средств при поставке угля, который оказался некачественным, республиканскому учреждению «Соколинский психоневрологический интернат».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма.

Должностным лицам общества с ограниченной ответственностью, название которого надзорное ведомство не уточнило, инкриминировано совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 (завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, если оно совершено в особо крупных размерах или организованной группой) Уголовного кодекса Украины.

«На счета ООО поступила миллионная сумма за поставку угля, однако, как было установлено в ходе прокурорской проверки, перечисление осуществлено необоснованно, поскольку отопительный материал не соответствовал стандартам и техническим условиях, то есть был некачественным», - говорится в сообщении.

Ведется следствие.