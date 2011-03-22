Тернопольщина: 50-летний мужчина умер от "свиного" гриппа

На Тернопольщине в результате заболевания гриппом H1N1 умер 50-летний мужчина. Как сообщил главный санитарный врач области Степан Днистрян, мужчина поступил в Чертковскую районную больницу 14 марта в тяжелом состоянии в реанимацию, а вечером умер. «Прижизненно взятые материалы были направлены в вирусологическую лабораторию областной СЭС, где и был выявлен вирус H1N1», - рассказал С. Днистрян.

По его словам, мужчина умер потому, что поздно обратился к врачам и поступил в больницу в запущенном состоянии.

«За прошедшую неделю в области было диагностировано 6 случаев заболеваний гриппом H1N1, но эти больные уже здоровы. Всего за сезон, начиная с октября 2010 года, - это у нас первый и единственный смертельный случай от гриппа », - отметил С. Днистрян.

По его данным, всего за последнюю неделю в области гриппом и ОРВИ заболело 4,445 тыс. жителей, что на 25% больше, чем за предыдущий.

«Усложняется ситуация с пандемическим гриппом, поскольку поменялся возбудитель. В конце прошлого года был вирус гриппа группы Б, с начала года - сезонный грипп группы А, а последние месяцы - пандемический грипп группы А-Калифорния », - объяснил причины роста заболеваемости С. Днистрян.