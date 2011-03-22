В одном из киевских супермаркетов произошел взрыв
16:38, 22 марта 2011Новости регионов
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Жертв и потерпевших нет
Сегодня в Киеве в 15.06 в торговом центре «Би-маркет» на ул. Лебедева-Кумача, произошел взрыв.
Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, взрыв произошел в камере для хранения вещей покупателей. В результате взрыва была повреждена только часть конструкции этой камеры хранения.
Жертв и потерпевших нет.
На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и взрывотехники.
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