В одном из киевских супермаркетов произошел взрыв

Сегодня в Киеве в 15.06 в торговом центре «Би-маркет» на ул. Лебедева-Кумача, произошел взрыв.

Как сообщили УНИАН в столичном главке милиции, взрыв произошел в камере для хранения вещей покупателей. В результате взрыва была повреждена только часть конструкции этой камеры хранения.

Жертв и потерпевших нет.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы и взрывотехники.