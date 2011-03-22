65-летняя роженица не способна ухаживать за ребенком

Жительница Чернигова, 65-летняя роженица Валентина ПОДВЕРБНАЯ не способна самостоятельно ухаживать за своим месячным ребенком. Такое заключение сделали врачи Чернигова, сообщили УНИАН в пресс-службе Управления здравоохранения Черниговской областной государственной администрации,

"Если медики вместе с представителями социальных служб областного центра не возьмут ситуацию под контроль - девочка может погибнуть", - говорится в сообщении пресс-службы.

По информации главного врача Черниговского роддома Василия ГУСАКА, во время беременности В.ПОДВЕРБНАЯ часто вела себя неадекватно, отказывалась посещать женскую консультацию, не соблюдала рекомендации врачей и соответствующий режим дня, пренебрегала здоровым питанием. "После родов мать, чувствуя заинтересованный интерес к своей личности со стороны представителей средств массовой информации и общественности, начала требовать особого обращения. Ситуация ухудшалась еще и тем, что женщина, как оказалось, не знакома с элементарными навыками ухода за ребенком", - заявил врач.

Городской педиатр Людмила ОВСИЕНКО жалуется, что с первого дня В.ПОДВЕРБНАЯ отказывала в обследовании врачам и медицинским сестрам. Не допускала медицинских работников в свою квартиру. Девочка постоянно возбуждена, плачет. Впрочем, ее мать практически не реагирует на такое вполне понятное поведение младенца, она объясняет, что дети должны плакать. Себя считает постоянно уставшей и раздраженной, теряется во времени относительно того, когда последний раз кормила младенца".

По информации медиков, В.ПОДВЕРБНАЯ отказывается от использования подгузников, иногда удивляется, почему малышка не ходит, и вообще говорит: "… скорее давайте мне двухкомнатную квартиру, потому что дочка должна где-то играться…". Женщина постоянно звонит по телефону в разные медучреждения Чернигова, консультируется по поводу ухода за ребенком, но рекомендаций не придерживается. Не покупает молочных смесей, мол, ими мать и ребенка должны обеспечить сами медики. Отказывается от предложений социальных работников помочь в уборке квартиры и уходе за младенцем.

Медики намерены уговорить В.ПОДВЕРБНУЮ согласиться на временную (сроком на месяц или два) передачу девочки в Прилуцкий дом ребенка, где младенец будет обеспечен соответствующим присмотром, высококалорийным питанием. "А в случае, если его мать будет и в дальнейшем пренебрегать своими обязанностями – прибегнуть к принуждению в рамках действующего законодательства с привлечением органов прокуратуры и МВД", - считают врачи.

Как сообщал УНИАН, 22 февраля 2011 года 65-летняя В.ПОДВЕРБНАЯ в Черниговском роддоме с помощью кесарева сечения родила здоровую девочку, состояние которой на тот момент врачи оценили как 8-балльное по 10-балльной шкале. Женщина считается самой старой роженицей нашего государства, что было зафиксировано в Книге рекордов Украины. В.ПОДВЕРБНАЯ забеременела путем искусственного оплодотворения, осуществленного в одной из столичных частных клиник репродуктивной медицины.