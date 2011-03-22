Львовщина: в двух районах дети отравились пищей

Во Львовской области 18 – 19 марта в инфекционное отделение Золочевской центральной районной больницы с предварительным диагнозом - острый энтероколит были госпитализированы шесть детей, которые посещали детский садик № 7 в г. Золочев. Об этом сегодня сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины во Львовской области.

Как отмечается в сообщении, состояние детей оценивается как средней степени тяжести.

По данному факту проводится эпидрасследование, специалистами Золочевской СЭС взяты пробы на бактериологическое исследование.

Как информирует пресс-центр, 16 – 18 марта в инфекционное отделение Стрыйской центральной городской больницы с предварительным диагнозом - пищевая токсикоинфекция были госпитализированы шесть учеников 1 - 5 класса Стрыйской средней школы № 2.

Обстоятельства обоих инцидентов устанавливаются.