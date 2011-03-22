Во Львове семиклассники «заминировали» жилой дом
Жителей эвакуировали
Вчера, 21 марта, в Сиховский райотдел милиции Львова поступила информация о заминировании жилого дома в густонаселенном районе Львова на проспекте Красной Калины.
Как сообщили УНИАН в ОСО ГУ МВД Украины во Львовской области, в период с 12.20 по 13.35 специалистами взрыво-технической и кинологической служб проводилось обследования указанного «анонимным минером» жилого дома и прилегающей территории.
В результате обследования взрывных устройств обнаружено не было.
Как информирует отдел связей с общественностью, из дома были эвакуированы 83 жильца, в т.ч. 12 детей.
«Принятыми мерами работниками милиции было установлено, что это преступление совершили двое несовершеннолетних, в возрасте 12 и 13 лет, жители Ивано-Франковской области», - говорится в сообщении.
Оба несовершеннолетних – ученики 7-го класса одного из сел Ивано-Франковской области.