В Днепропетровске на 3 года посадят судмедэксперта

В Днепропетровске приговором Октябрьского районного суда города за взяточничество осужден заведующий одним из отделов коммунального заведения «Днепропетровское областное бюро судебно-медицинской экспертизы».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.

В июне 2010 г. судмедэксперт получил 1 тыс. дол. взятки от гражданки за составление и выдачу заведомо ложного заключения о степени тяжести нанесенных женщине телесных повреждений.

В ходе судебного процесса вина обвиняемого в совершенные преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, доказана в полном объеме.