Впервые в Луцке состоится Божественная Литургия с сурдопереводом специально для людей с изъянами слуха. Богослужение состоится 5 апреля.

Об этом сообщили в пресс-службе Волынской епархии УПЦ.

Как отмается в сообщении, сейчас по православному календарю время Великого поста - "духовная весна" - период покаяния, усиленной молитвы и добрых дел, который готовит нас к Светлому Христову Воскресению. Во время поста все православные христиане обязательно должны приступить к исповеди и причастию Святых Христовых Тайн, чтобы очистить душу и тело от грехов.

"Заботясь о духовной опеке всех верующих людей, с благословения митрополита Луцкого и Волынского НИФОНТА в Свято-Пантелеймоновском храме г. Луцка (на территории Покровского храма) состоится Божественная Литургия с сурдопереводом специально для людей с изъянами слуха, на которой все желающие смогут исповедаться и причаститься", - говорится в сообщении.