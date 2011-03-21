Полтавщина: пенсионер нашел на огороде 2,4 кг ртути

В Полтавской области пенсионер нашел на огороде почти 2,4 кг ртути.

Об этом УНИАН сообщили в Управлении внутренних дел Украины в Полтавской области.

В городе Зинькове 64-летний пенсионер нашел на своем огороде герметически закрытую медицинскую резиновую грушу объемом 0,25 л, в которой находилось вещество, похожее на ртуть, весом 2,4 кг. Жидкость не разлилась, угрозы загрязнения окружающей среды нет. Проводится проверка.