Дети умерли, отравившись парами химического препарата

В Одесской области двое детей умерли в результате отравления парами химического препарата.

Как сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций, утром 19 марта в МЧС Украины поступила информация о том, что в Красноокнянской центральной районной больнице умерли двое детей, 1997 и 2001 г.р., еще один ребенок (1998 г.р.) в тяжелом состоянии госпитализирован в Одесскую областную детскую больницу. Оба ребенка были из с. Триграды Красноокнянского района.

По предварительным данным, дети отравились парами селфоса, который использовался для борьбы с вредителями в здании для хранения зерна, пристроенном к жилому дому.