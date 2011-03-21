Тернопольщина: состоялся крестный ход против абортов
13:08, 21 марта 2011Новости регионов
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Инициатива греко-католической церкви
19 марта в Черткове Тернопольской области прошел крестный ход со свечами, направленный против абортов.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Бучачской епархии Украинской греко-католической церкви, участники мероприятия молились за детей, убитых во время аборта. Далее возле фигуры Матери Божьей - поминальный молебен за души нерожденных, неоплаканных, непохороненных детей. Представители епархии призывали прийти на молебен и матерей, которые делали аборты, чтобы просить прощения у Бога за грех детоубийства и просить у Господа принять мученическую смерть нерожденных.
Соорганизатором мероприятия выступило объединение «Движение за жизнь».
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