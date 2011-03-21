Сумщина: на «Репродуктивное здоровье» выделят 4 млн

В Сумской области в этом году на реализацию мер в рамках региональной программы «Репродуктивное здоровье нации до 2015 года» запланировано выделить свыше 4 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила заместитель председателя Сумской облгосадминистрации Тамара ИЩЕНКО.

По ее словам, в 2011 году, в соответствии с программой «Репродуктивное здоровье нации до 2015 года», свыше 2 млн. грн. выделят из областного бюджета, а еще около 2 млн. грн. – из местных бюджетов и внебюджетных источников.

«Планируется приобрести аппараты для проведения ультразвуковых исследований для областного перинатального центра, Роменской и Шосткинской центральных районных больниц, реанимационный автомобиль с современным оборудованием для областной выездной акушерской бригады. Кроме того, с целью добрачного консультирования будет расширена сеть «Клиник, дружеских к молодежи», – сообщила Т.ИЩЕНКО.