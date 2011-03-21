Сумщина: милиционеры до смерти избили инвалида

Прокуратура Сумской области направила в суд уголовное дело в отношении сотрудников милиции, которые до смерти избили инвалида.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства, следственным отделом закончено расследование и направлено в суд уголовное дело по обвинению начальника сектора уголовного розыска Липоводолинского райотдела милиции и оперуполномоченного этого подразделения в совершении преступления, предусмотренного частью 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, если оно сопровождалось насилием).

Как установлено досудебным следствием, работники милиции, находясь дома у одного из жителей с. Калининское Липоводолинского района, который был инвалидом, с целью получения информации о совершенной краже, нанесли хозяину телесные повреждения средней тяжести, от которых потерпевший умер в приемном отделении центральной районной больницы.

В отношении бывших работников правоохранительного органа избрана мера пресечения в виде взятия под стражу.