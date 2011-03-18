В Киеве работают уже все коммунальные аптеки “Фармация”

Сегодня все коммунальные аптеки Киева уже работают в обычном режиме.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской госадминистрации, об этом заявил заместитель начальника Главного управления здравоохранения КГГА Владимир ЗАГОРОДНИЙ.

«Хочу успокоить киевлян: начиная с сегодняшнего дня, все аптеки коммунального предприятия «Фармация», деятельность которых была приостановлена в последние дни по техническим причинам, возобновили свою работу. Сегодня все коммунальные аптеки Киева работают в обычном режиме», - сказал В.ЗАГОРОДНИЙ.

По его словам, ситуацию с аптеками КП «Фармация» удалось решить благодаря вмешательству Киевской городской государственной администрации.

“Мы нашли понимание с Государственной инспекцией по контролю за качеством лекарственных средств и изделий медицинского назначения Минздрава Украины, Фондом имущества, и в ближайшее время технические проблемы, возникшие у некоторых аптечных учреждений КП «Фармация», будут решены», - подчеркнул В.ЗАГОРОДНИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера Главное управление здравоохранения КГГА информировало, что в Киеве «в связи с техническими причинами - несвоевременным оформлением Коммунальным предприятием «Фармация» лицензий своим аптечным учреждениям - часть аптек и аптечных пунктов предприятия не работают”. По официальным данным, из 172 аптечных учреждений КП «Фармация» работали вчера 98 аптек и аптечных киосков.

О закрытии коммунальных аптек в столице впервые сообщила 16 марта председатель Постоянной комиссии Киевсовета по вопросам здравоохранения и социальной защиты Алла ШЛАПАК. Она заявила, что это произошло из-за того, что решением Государственной инспекции по контролю за качеством лекарственных средств Минздрава этим аптечным пунктам отказано в продлении лицензии, в связи с отсутствием договоров аренды.