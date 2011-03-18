Черниговщина: из-за халатности врача умерла роженица

В Черниговской области Апелляционный суд ужесточил меру наказания врачу, действия которой повлекли смерть роженицы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

В частности, говорится в сообщении, Апелляционный суд Черниговской области объявил приговор по делу врача Бахмачской центральной районной больницы, которая обвинялась в неподобающем выполнении обязанностей. 6 января 2010 года в результате неподобающего выполнения заведующей родильно-гинекологическим отделением Бахмачской ЦРБ профессиональных обязанностей во время родов умерла роженица.

За совершение этого преступления врач была приговорена Бахмачским районным судом по ч. 1 ст. 140 Уголовного кодекса Украины к лишению права заниматься врачебной деятельностью.

Прокурор и пострадавшие обратились в суд высшей инстанции с апелляцией на мягкость приговора. Апелляционный суд области удовлетворил апелляцию и отменил приговор Бахмачского районного суда и назначил наказание в виде 1 года лишения свободы с лишением права заниматься врачебной деятельностью на 2 года.