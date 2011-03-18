Херсонщина: мать убила и выбросила на свалку младенца

В Херсонской области мать убила и выбросила на свалку младенца.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Херсонской области, 15 марта на свалке неподалёку от райцентра пгт Каланчак местный пастух нашел полиэтиленовый пакет, в котором лежало тело новорожденного мальчика, завернутое в женский халат.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, мальчик родился доношенным, здоровым, весил 4 кг, после родов ребенок прожил около 1 часа и умер от удушения, давность смерти 1-2 дня.

По факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело по статье 117 Уголовного кодекса Украины «Преднамеренное убийство матерью своего новорожденного ребенка».

Правоохранительные органы региона обратились через СМИ к жителям Херсонской области с просьбой помочь в раскрытии данного преступления.