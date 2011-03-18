Депутат избила приемного 3-летнего сына - ребенок в реанимации

Прокуратура Житомирской области возбудила уголовное дело против жительницы Овруча, депутата районного совета, которая побоями довела приемного 3-летнего сына до реанимации.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Житомирской области, дело возбуждено за умышленное нанесение тяжких телесных повреждений (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса Украины), что предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Как рассказала старший помощник прокурора области Диана АЛХИМОВА, приемная мать за непослушание избила сына так, что ребенок оказался в реанимации с ушибом головного мозга и кровоизлиянием в мозг и угрозой для жизни. Д.АЛХИМОВА добавила, что “на теле ребенка выявлены и другие многочисленные следы от побоев".

Приемная мать задержана в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины (задержание по подозрению в совершении преступления). Теперь ведется досудебное следствие.

Также, по данным пресс-службы, Овручский межрайонный прокурор внес предписание председателю Овручской райгосадминистрации с требованием немедленно отменить распоряжение о создании этой приемной семьи, которое было удовлетворено. Еще две приемные дочери изъяты из семьи и доставлены в детское отделение Овручской центральной районной больницы. Там же в терапевтическом отделении теперь находится их трехлетний брат.

Кроме того, Овручская прокуратура проводит проверку выполнения обязанностей служебными лицами службы по делам детей и центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Овручской райгосадминистрации. Проверяются вопросы создания и функционирования приемной семьи, осуществления социального сопровождения и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, 13 марта отдел общественных связей УМВД Украины в Житомирской области сообщил, что несколько дней назад в реанимацию Овручской районной больницы попал 3-летний мальчик в обморочном состоянии с серьезными повреждениями на теле и голове. Работники Овручского райотдела милиции выяснили, что мальчик оказался в больнице после “воспитательных” действий приемной матери. Мальчик проживал в приемной семье, которую в октябре 2010 года создала 40-летняя жительница Овруча. Женщина уже имела 19-летнюю дочь, но решила взять на воспитание двух девочек-сирот 4 и 6 лет и их 3-летнего брата.

