В Киеве отремонтируют все бюветы - Попов

Председатель Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ рассчитывает, что до конца этого года в столице будут отремонтированы все бюветы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ПОПОВ сказал сегодня в интервью журналистам.

«У нас есть средства на то, чтобы работали все бюветы, и они будут работать в этом году все», - отметил А.ПОПОВ.

При этом он заверил, что бюветы будут бесплатными, и сказал, что не знает, откуда распространились слухи о введении платы за воду из бюветов. «Мы о таком и не думали», - сказал А.ПОПОВ.

В свою очередь, первый заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК сообщил, что на сегодняшний день в столице не работает 83 бювета, некоторые из них закрыты из-за технических неисправностей, а некоторые - в связи с запретом СЭС пользоваться водой из этих установок.

«Там, где это связано с оборудованием, мы выделим сейчас деньги и заменим его. Около 5 млн. мы потратим на ремонт этих бюветов», - сказал А.МАЗУРЧАК.

«Там, где загрязнен горизонт, и мы не сможем фильтрами обеспечить нормативы воды – те открываться не будут. Будем искать на следующий год возможности установки серьезных систем доочистки», - пообещал А.МАЗУРЧАК.

Согласно его информации, финансирование работ по установлению систем доочистки воды предусмотрено государственной программой, которая финансируется через профильное министерство. «20 млн. грн. планируется выделить Киеву на установки систем доочистки в бюджетной сфере, в первую очередь, в школах», - добавил первый заместитель председателя КГГА.

