На Кировоградщине создадут реестр инвалидов

Власти Кировоградской области планирует создать общеобластной реестр инвалидов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщила начальник управления регионального развития, градостроения и архитектуры Кировоградской ОГА Виктория КУЛИКОВА.

По ее словам, распоряжением губернатора утвержден областной план «Безбарьерная Кировоградщина», который включает в себя комплексный подход в создание беспрепятственной жизненной среды для лиц с ограниченными физическими возможностями и других маломобильных групп населения.

В частности, реестр нужен для создания условий беспрепятственного попадания инвалидов в подъезд собственного дома. Программа включает создание специальных служб, куда инвалиды могли бы обращаться за услугами сантехника или электрика. Кроме того, предусматривается создание служб сопровождения на вокзалах, станциях и в аэропорту, системы оздоровления и образования людей с ограниченными физическими возможностями.

Как отметила В.КУЛИКОВА, нововведением областной власти станет создание в супермаркетах и торговых центрах информационных центров, где инвалиды смогут заказывать товары по телефону или через Интернет. Также на областном телевидении планируют ввести сурдоперевод всех программ, а не только информационных выпусков.