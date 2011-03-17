На Кировоградщине эпидемия гриппа и ОРВИ

В Кировограде и области преодолен эпидемиологический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградского городского совета.

По информации городского эпидемиолога Наталии ДЬЯЧЕНКО, в начале нынешней недели в областном центре уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом составлял 106 больных на 10 тыс. населения (эпидпорог - 103 больных). Учебный процесс приостановлен в одной школе Кировограда и восьми классах.

Она отметила, что в учебных заведениях из-за болезни не посещают занятия не более 4,5-5% учеников, немного выше заболеваемость среди детей дошкольного возраста (в детские сады не ходит около 8-9% воспитанников).

По состоянию на 15 марта госпитализировано около 40-45 человек. Течение болезни у большинства больных – нетяжелое, не зафиксировано ни одного летального случая.

Н.ДЬЯЧЕНКО отметила, что в городе есть отдельные случаи заболевания гриппом H1N1 («свиной грипп»).

По информации главного врача Кировоградской областной санэпидстанции Федора ЧЕРНОГО, эпидпорог по всей области преодолен на 3,2%. Больше всего больных – в Александрии, Добровеличковском, Кировоградском, Онуфриевском и Устиновском районах. Закрыто одно дошкольное заведение в Александрийском районе, по одной школе в Александрии и Онуфриевском районе.