Тернополь готов принять 20 детей из пострадавшей Японии

Тернополь предлагает принять 20 японских детей из городов, которые пострадали в результате землетрясений.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, об этом говорится в письме городского головы Тернополя Сергея НАДАЛА на имя Чрезвычайного и Полномочного Посла Японии в Украине Тадаши ИДЗАВА.

«Выражая глубокое уважение к японскому народу, город Тернополь уже готов принять на один месяц 20 японских детей из пострадавших от стихийного бедствия территорий и за средства общины города обеспечить их жильем и питанием», – говорится в письменном предложении.

В нем С.НАДАЛ выразил уверенность, что пребывание в Тернополе детей из Японии даст возможность улучшить их здоровье и получить позитивные эмоции после трагедии.

Также городской голова Тернополя в своем письме выразил соболезнования и поддержку родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим от землетрясения.