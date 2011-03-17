Аптечные заведения КП «Фармация» возобновят работу

В Киевской городской государственной администрации заявляют, что совместно с соответствующими государственными структурами принимают экстренные меры по оформлению лицензий и скорейшему возобновлению работы аптечных заведений КП «Фармация».

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

Так, по официальной информации Главного управления здравоохранения, на сегодняшний день из 172 аптечных заведений КП «Фармация» работает 98 аптек и аптечных киосков.

«В связи с техническими причинами – несвоевременным оформлением Коммунальным предприятием «Фармация» лицензий своим аптечным заведениям – часть аптек и аптечных пунктов предприятия на сегодняшний день не работают”, - отметила в своем комментарии начальник Главного управления здравоохранения КГГА Раиса МОИСЕЕНКО.

По ее словам, ввиду того, что именно через аптечную сеть КП «Фармация» проводится выдача лекарств по льготным рецептам, Главное управление здравоохранения совместно с Государственной инспекцией контроля качества лечебных средств и изделий медицинского назначения г. Киева и Украины, Министерством здравоохранения Украины “в пределах действующего законодательства принимает экстренные меры по оформлению лицензий и скорейшему возобновлению работы аптечных заведений КП «Фармация».

Для того, чтобы киевляне имели возможность получать медицинские препараты по льготным рецептам ГУ здравоохранения КГГА провело перераспределение нагрузки на аптечные заведения КП «Фармация».

«В случае закрытия аптеки или аптечного киоска КП «Фармация», где обычно вы имели возможность получить медикаменты по льготным рецептам, выдача данных лекарств будет проводиться в другом ближайшем аптечном заведении КП «Фармация», адрес которого вы сможете узнать в поликлинике по месту жительства», – рассказала Р.МОИСЕЕНКО.