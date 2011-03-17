В Харькове с 3-го этажа дома выпал 1,5-годовалый ребенок

В Харькове с третьего этажа жилого дома выпал полуторагодовалый ребенок.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, установлено, что девочка выпала из окна после того, как ее 22-летняя мать, устав после прогулки, заснула раньше дочери.

Вследствие падения из окна 3-го этажа, девочка получила черепно-мозговую травму и кровоизлияние. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии. Работники милиции продолжают выяснять обстоятельства, сообщили в ЦСО.