В Харькове с 3-го этажа дома выпал 1,5-годовалый ребенок
12:44, 17 марта 2011Новости регионов
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Мама заснула раньше дочери
В Харькове с третьего этажа жилого дома выпал полуторагодовалый ребенок.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, установлено, что девочка выпала из окна после того, как ее 22-летняя мать, устав после прогулки, заснула раньше дочери.
Вследствие падения из окна 3-го этажа, девочка получила черепно-мозговую травму и кровоизлияние. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии. Работники милиции продолжают выяснять обстоятельства, сообщили в ЦСО.
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