Киев: на станции метро "Лесная" погибла пассажирка на костылях

Сегодня, 17 марта, в 05.55 на станции "Лесная" Святошинско - Броварской линии Киевского метрополитена произошел несчастный случай с пассажиркой, зашедшей на станцию на костылях.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, при посадке в вагон пассажирка оступилась и упала.

“Один из костылей пассажирки попал на контактный рельс, который находится под напряжением. Пассажирка угодила под действие электрического тока”, - говорится в сообщении.

Скорая медицинская помощь констатировала смерть.