Киев: на станции метро "Лесная" погибла пассажирка на костылях
12:16, 17 марта 2011Новости регионов
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Оступилась и упала
Сегодня, 17 марта, в 05.55 на станции "Лесная" Святошинско - Броварской линии Киевского метрополитена произошел несчастный случай с пассажиркой, зашедшей на станцию на костылях.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе КП “Киевский метрополитен”, при посадке в вагон пассажирка оступилась и упала.
“Один из костылей пассажирки попал на контактный рельс, который находится под напряжением. Пассажирка угодила под действие электрического тока”, - говорится в сообщении.
Скорая медицинская помощь констатировала смерть.
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