В Харькове внук до смерти избил родную бабушку.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Центре связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, тело 85-летней женщины было найдено в ее доме.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть женщины наступила в результате нанесенных тяжелых травм. В ходе оперативно-розыскных мероприятий работниками уголовного розыска Киевского райотдела милиции был задержан 24-летний внук женщины. Выяснилось, что он проживал у бабушки и часто выпивал, что приводило к постоянным ссорам. Одна из них и закончилась трагедией.

По данному факту следственным отделом Киевского РО возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжелое телесное повреждение), которая предусматривает лишение свободы на срок от 7 до 10 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 115 УПКУ и содержится в изоляторе временного содержания.