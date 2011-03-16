Названа причина смерти киевской школьницы на уроке физкультуры
17:09, 16 марта 2011Новости регионов
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Заявил источник в прокуратуре
Органы прокуратуры назвали пневмонию предварительной причиной смерти 14-летней ученицы школы № 219 Оболонского района Киева во время урока физкультуры.
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет Фокус.
«По предварительным данным, она умерла от пневмонии, но сейчас проводится комплексно-медицинское исследование, и результатов его пока нет, поэтому решение органов внутренних дел еще не принималось», - сказал источник.
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