Названа причина смерти киевской школьницы на уроке физкультуры

Органы прокуратуры назвали пневмонию предварительной причиной смерти 14-летней ученицы школы № 219 Оболонского района Киева во время урока физкультуры.

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, пишет Фокус.

«По предварительным данным, она умерла от пневмонии, но сейчас проводится комплексно-медицинское исследование, и результатов его пока нет, поэтому решение органов внутренних дел еще не принималось», - сказал источник.

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