В Черкассах в квартире пиротехника-любителя произошел взрыв

В Черкассах произошел взрыв в одной из квартир на первом этаже 9-этажного жилого дома.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГУ МЧС в Черкасской области, информация об инциденте поступила от жильцов дома. На место происшествия немедленно были направлены дежурный караул Государственной пожарной части Черкасского городского Управления МЧС, бригада скорой медицинской помощи, аварийная газовая служба и сотрудники МВД.

Как выяснилось, в квартире, где произошел взрыв, проживала 69-летняя пенсионерка вместе со своим 48-летним сыном. Мужчина длительное время занимается изготовлением пиротехнических средств. Именно во время очередной сборки пиротехнической установки произошел ее самовольный запуск. Почти что в руках мужчины, просто в квартире взорвалась трехдюймовая установка.

К счастью, сам пиротехник-любитель и остальные жильцы дома не пострадали. В результате взрыва были повреждены две оконные рамы, а комната в квартире нуждается в серьезном ремонте.