Харьковских журналистов научат первой медицинской помощи

Харьковские журналисты первыми в Украине осваивают навыки оказания первой медицинской помощи.

Как сообщили в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, в центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф областной клинической больницы начались занятия для журналистов по оказанию первой медицинской помощи.

По словам начальника управления по делам прессы и информации Харьковской облгосадминистрации Виктория Маренич, такое обучение для представителей СМИ проводится впервые в Украине.

«Сегодня здесь собрались 11 неравнодушных журналистов, которые хотят узнать все то, что очень необходимо в жизни. Навыки оказания первой медицинской помощи являются крайне необходимыми всем, несмотря на то, какая у тебя профессия. Особенно это нужно журналистам, которые часто попадают в непредвиденные ситуации », - сказала В. МАРЕНИЧ.

Кроме того, добавила она, «у журналистов есть уникальная возможность не просто научиться, но и рассказать читателям, слушателям и зрителям о такой сложной профессии, как врач экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».