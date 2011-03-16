В Винницкой области 4-летняя девочка отравилась аспирином

4-летняя девочка из г. Тульчин Винницкой области госпитализирована в результате отравления таблетками «аспирина».

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области.

Согласно сообщению, 15 марта 2011 года, в приемное отделение Тульчинской районной больницы попала 4-летняя жительница города Тульчин, девочка отравилась таблетками «аспирина».

Установлено, что у ребенка заболел живот и мать, перепутав таблетки «активированного угля», дала ребенку таблетки «аспирина» в количестве трех штук. Родители ребенка сразу поехали в приемное отделение больницы.

В данное время ребенок с диагнозом острое медикаментозное отравление находится в реанимационном отделении Тульчинской районной больницы.