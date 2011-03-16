Недалеко от Луцка разгуливает медведь

Недалеко от Луцка возле автозаправочной станции разгуливает медведь. Утром он пожаловал во двор к жителю села Брище Луцкого района, где, набравшись смелости, подошел к дому и начал заглядывать в окна, положив передние лапы на подоконник.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области.

Как рассказали правоохранители, когда мужчина увидел во дворе непрошеного гостя, то спрятался, чтобы не раздразнить его. Спустя некоторое время медведь направился к АЗС, которая расположена поблизости. Мужчина сразу позвонил на автозаправочную станцию и предупредил работников. После этого они обратились за помощью к правоохранителям.

Сейчас на месте происшествия работают милиционеры, которые выясняют, откуда поблизости Луцка мог появиться медведь. Сейчас по его поведению понятно, что он не дикий, а, вероятно, ручной и, скорее всего, это самка медведя.