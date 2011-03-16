В Муниципальную больничную кассу вступили 10 тыс. киевлян

На сегодняшний день членами Муниципальной больничной кассы в столице стали около 10 тысяч человек.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления здравоохранения Киевской городской госадминистрации со ссылкой на исполнительного директора благотворительной организации Муниципальная больничная касса Владимира ДОЛОТА.

По его словам, киевляне достаточно активно приобщаются к Муниципальной больничной кассе. Так, уже подписано 119 коллективных договоров. В частности, с Комбинатом железобетонных конструкций, Национальным авиационным университетом, заводом «Меридиан», многими лечебными заведениями Киева.

На данном этапе проводится подготовка лечебных заведений к работе с пациентами-членами МБК. Для организации работы Муниципальной больничной кассы в лечебных заведениях на базе Национального медицинского университета им. Богомольца 60 руководителей заведений здравоохранения прошли обучение по менеджменту деятельности больничной кассы. Кроме того, проведено обучение 82 медиков-экспертов медицинских заведений, которые будут оценивать качество и эффективность предоставления медицинской помощи пациентам-членам больничной кассы в медицинских заведениях Киева.

«Проект «Муниципальная больничная касса» направлен на привлечение на солидарной основе дополнительных средств для обеспечения пациентов-членов больничной кассы медикаментами, диагностическими расходными материалами при предоставлении медицинской помощи в стационарах. Что касается качества предоставления медицинских услуг, то оно одинаково как для членов больничной кассы, так и для «обычных» пациентов», – отметил В.ДОЛОТ.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2010 года в Киеве была зарегистрирована благотворительная организация "Муниципальная больничная касса". В тот же день в банке "Киевская Русь" был открыт расчетный счет, на который все, кто желает стать членом больничной кассы, могут вносить членские взносы.

Для того, чтобы стать членом больничной кассы, необходимо написать заявление и сделать первый взнос в размере 10 грн. После уплаты ежемесячного взноса в размере 30 грн. три месяца подряд человек должен обратиться с платежными документами к офису Муниципальной больничной кассы. После этого выдается удостоверение члена больничной кассы, которое дает право пользоваться медицинскими услугами.

Проект "Муниципальная больничная касса" реализуется в рамках реформирования сферы здравоохранения столицы.

13 января В.ДОЛОТ сообщил, что с начала года членами организации стали почти 1 тысяч киевлян.

Вместе с тем, по его словам, для того, чтобы больничная касса смогла функционировать в полном объеме, необходимо, чтобы к такой форме предоставления медицинских услуг ежемесячно приобщались около 30 тысяч человек.