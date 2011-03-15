Двух школьниц в Севастополе убила 25-летняя женщина

Заместитель министра внутренних дел Украины Василий ФАРИННИК заявляет о задержании 25-летней женщины за убийство двух школьниц в Севастополе.

Об этом В.ФАРИННИК сообщил в интервью газете "Комсомольская правда в Украине".

"25-летняя жительница Севастополя уже написала явку с повинной. Она рассказала о том, как все произошло: где она встретила девочек, как их убила и спрятала тела. Все ее показания записаны в присутствии адвоката на видео. Правда, потом она раз пять меняла их, но мы искали доказательства, проводили обыски. В квартире подозреваемой нашли брюки с пятнами бурого цвета. Экспертиза подтвердила - это кровь, а анализ ДНК - что эта кровь убитых девочек", - сказал В.ФАРИННИК.

По его словам, женщине уже предъявлено обвинение в убийстве двух несовершеннолетних, однако следствие еще не установило всех причастных к преступлению. "Мы на сто процентов уверены, что это она убила девочек, но не одна, ей кто-то помогал", - добавил он.

Заместитель министра также сообщил, что задержанная ранее уже привлекалась к уголовной ответственности. "Женщина уже ранее была судима, сейчас безработная. Живет вместе с другом. У нее есть и маленький ребенок, который предоставлен сам себе. Ее распорядок дня мы подробно изучили: с утра она с сожителем и двумя друзьями искали чем поживиться, в основном срезали кабель и сдавали его в приемный пункт металла, а выручку тут же пропивали. В одном из мест, где воровали кабель, они и встретили двух школьниц", - уточнил В.ФАРИННИК.

В то же время заместитель министра внутренних дел отметил, что следствие еще не установила мотивов этого убийства. "Задержанная рассказывала, что якобы с одной из девочек флиртовал ее гражданский муж. Она это увидела, и, дождавшись, когда он уйдет, несколько раз ударила "соперницу" ножом. Вторая девочка оказалась свидетельницей, поэтому ее тоже пришлось убить", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 10-летняя Анастасия Балябина и 11-летняя Татьяна Мизина вышли из двора дома в Севастополе 4 января и пропали. С 5 января велся их поиск. 10 января милиция возбудила уголовное дело по статье «убийство».

29 января были выявлены тела детей со следами насильственной смерти.

1 марта министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ заявил, что милиция задержала ряд лиц по подозрению в убийстве девочек.