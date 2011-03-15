Из-за аварии стоковые воды пошли в Днестровский лиман

В городе Белгород-Днестровский на центральном канализационном коллекторе произошло разрушение 35 метров железобетонной трубы (диаметр 600 мм) с последующей утечкой неочищенных стоковых вод в Днестровский лиман.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства чрезвычайных ситуаций, авария произошла 14 марта в 10.30. В целом в лиман попало около 600 метров кубических стоков.

Проведены работы по расчистке канализационного коллектора. В 12.30 утечка стоков в Днестровский лиман остановлена. Водоснабжение города не прекращалось.

По состоянию на сегодняшнее утро аварийно-восстановительные работы продолжаются, в них вовлечены аварийные бригады КП „Белгород-Днестровский водоканал” в количестве 7 человек, а также 2 единицы техники.