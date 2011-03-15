В Севастополе открылось общежитие для выпускников детдомов

В Севастополе сегодня состоялось торжественное открытие общежития для совершеннолетних выпускников детских домов города – коммунального учреждения «Севастопольское социальное общежитие».

Как передает корреспондент УНИАН, общежитие находится на улице Коломийца, в нем предусмотрено проживание 30 человек, не имеющих собственного жилья.

Помещение на первом этаже жилого дома под упомянутое коммунальное учреждение было выделено в 2007 году и отремонтировано на средства городского бюджета. Оно состоит из 12 жилых комнат, санузлов, комнаты для отдыха, кухни, спортзала.

Проживание в общежитии будет бесплатным, но временным, студентам – до достижения 23-летнего возраста, работающим – до 20-летнего. На их места в общежитие будут селить новых выпускников детских домов.

На сегодня в городе есть 17 кандидатов на проживание в этом общежитии, заселение ожидается в конце марта.

Побывавший на открытии председатель Севастопольской городской госадминистрации Валерий САРАТОВ заявил журналистам, что «дал задание в этом году сделать документацию по реконструкции еще одного здания – в Балаклавском районе». «В следующем году будем там делать еще одно такое общежитие», – сказал он.

По информации ГГА, в Севастополе ежегодно насчитывается 20-30 молодых людей - выпускников детских домов.