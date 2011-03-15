Донеччина: в нынешнюю эпидемию от гриппа умерли 9 человек

В Донецкой области с начала нынешней эпидемии заболеваемости гриппом и ОРВИ (с 1 ноября 2010 года по 11 марта 2011 года) умерли 9 человек.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой областной госадминистрации со ссылкой на управление здравоохранения ОГА. Согласно сообщению, за период с начала эпидемии в области зарегистрировано 9 случаев смерти от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе один случай смерти из них учтен как материнская смертность. Среди умерших 8 подтвержденных случаев гриппа А(Н1N1) и один случай - грипп типа «В».

В ОГА отметили, что в целом за период с 1 ноября по настоящее время в области было зарегистрировано 510,6 тыс. случаев гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

С начала эпидемии было госпитализировано 17 тыс. человек, в том числе за период с 4 по 11 марта госпитализировано 1088 больных, из них 341 – взрослых (в том числе 68 беременных и рожениц) и 747 детей.

В реанимационных отделениях лечебных учреждений области в настоящее время находится 11 человек больных гриппом и ОРВИ (из них 4 – беременных женщины), один из этих больных (не из числа беременных женщин) находится на искусственной вентиляции легких.