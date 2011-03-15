Херсонщина: ищут двух рыбаков, провалившихся под лед

В Херсонской области спасатели МЧС ищут двух исчезнувших рыбаков.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Управления МЧС в Херсонской области, сегодня около 04:30 в пгт Белозерка на озере Белое двое мужчин во время рыбалки увидели как неизвестный мужчина провалился под лед. Мужчины, пытаясь спасти потерпевшего, тоже провалились под лед. Один из них смог выбраться самостоятельно, а двое исчезли.

По факту чрезвычайного происшествия водолазами УМЧС области начаты поиски исчезнувших на воде людей – 48-летнего жителя г. Херсона и другого рыбака, личность которого устанавливается.

По состоянию на 14:00 поиски результатов не дали.