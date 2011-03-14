В Чернигове псевдомилиционер ограбил школьника

В Чернигове молодой человек, представившись милиционером, ограбил пятиклассника.

Как сообщила УНИАН помощник начальника городского отделения милиции Наталия ЧОВПИЛО, на улице к трем ученикам 5-го класса одной из черниговских школ подошел молодой человек и сообщил, что ищет преступника, который похитил мобильный телефон. И именно этот мобильный телефон находится сейчас у одного из ребят. Дети поверили незнакомцу. Телефон незнакомец забрал, но пообещал вернуть через полчаса в участковом пункте милиции, который находится неподалеку. Пригласил прийти к нему подростка вместе с отцом.

Ученик вместе с отцом пришли в указанное время в участковый пункт милиции. А там выяснилось, что мужчина, который представился милиционером, мошенник.

Опросив детей, сотрудники милиции составили фоторобот незнакомца. Через несколько дней правоохранители задержали грабителя. Им оказался 20-летний житель Чернигова, ранее судимый за ограбления и мошенничество. Мобильный телефон, который он забрал у подростка, нашли в ломбарде, куда грабитель сдал его за 100 гривен.

На сегодняшний день в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж), санкция которой предусматривает до шести лет лишения свободы. Задержанный находится в изоляторе временного содержания.