Черкасчина: должностные лица интерната украли 60 тыс. грн

В Черкасской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотреблений должностных лиц школы-интерната для детей-инвалидов.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Черкасской области Ольга ЛАКТИОНОВА со ссылкой на старшего помощника прокурора Черкасской области Ольгу ЗАВАЛКО, прокуратурой области возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц школы-интерната, которые незаконно присвоили около 60 тысяч гривен из государственного бюджета. Выяснилось, что чиновники повысили себе должностные оклады на 25% за вредные и тяжелые условия труда, однако ни один из них не работал в отделениях и не обслуживал больных детей.

Деньги на свою зарплату чиновники забрали из средств, предусмотренных на питание и лечение 175 детей-инвалидов, которые имеют недостатки умственного и физического развития.