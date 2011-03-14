В Ивано-Франковске собрали деньги для онкобольных детей

В Ивано-Франковске на благотворительном вечере для помощи онкобольным детям собрали свыше 10 тысяч гривен.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома. По представленной информации, концертную программу для благотворительного вечера организовал муниципальный Центр досуга. В вечере приняли участие Ивано-Франковска детская хореографическая школа, дуэт “Тандем”, коллектив современного танца “Мастер”, другие исполнители.

На акции удалось собрать 10325 гривен, которые перечислят на лечение онкобольных детей города.

Департамент социальной политики исполкома Ивано-Франковского городского совета выразил искреннюю благодарность всем, кто приобщился к участию в проведении благотворительного вечера.